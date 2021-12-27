3 Ocak'ta ne olacak? İslam Memiş 'Kanmayın arkadaşlar' diyerek uyardı
İslam Memiş ortalıkta dönen 3 Ocak söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi." dedi.
Dolar ve gram altındaki çöküşü saatler öncesinden bilen İSlam Memiş dünden beri sosyal medyada ısıtılan "3 Aralık'ta enflasyon açıklandığında gram altın ve dolar tekrar fırlayacak" iddiası için küçük yatırımcıyı uyardı.
3 Ocak söylentisine sakın kanmayın! Düşüş devam edecek...
İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü." paylaşımı yaptı.