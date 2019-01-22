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'3 metre sapmayla her yeri vurabiliriz'

Suriye'de kurulacak güvenli bölge tartışmaları beraberinde farklı soruları getirdi. Uzmanlar, "İşler istendiği gibi gitmezse Türkiye kendi sınırından güvenli bölgenin öte tarafında yer alan YPG unsurlarını vurabilir mi?" sorusuna, Türkiye'nin SOM ve BORA füzeleriyle YPG kontrolündeki tüm noktaları en fazla 3 metrelik sapmayla vurulabileceğini söyledi.

22 Ocak 2019 Salı 14:10
'3 metre sapmayla her yeri vurabiliriz'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarının temizlenmesine yönelik harekatını ne zaman düzenleyeceği henüz netlik kazanmazken, bölgeye yapılan askeri yığınaklar tüm hızıyla devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'eve dönme zamanı' cümlesiyle açıkladığı çekilme sürecinin nasıl, ne zaman ve hangi şartlar olacağı belirsizliğini korurken, ABD cephesinden gelen farklı açıklamalar Türk kamuoyunda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

20 mil henüz teklif aşamasında

Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, Trump'ın 20 mil'lik teklifinin henüz netleşmediğini ve sadece bir 'teklif' aşamasında olduğunu belirterek, Türkiye ve ABD arasında gerek heyetler arası yapılan görüşmelerle, gerek Genelkurmay Başkanları seviyesinde sürdürülen toplantılarla sürecin nihai halini alabileceğini anlattı.

Bu görüşmelerde gerek diplomasiye gerek sahaya dair çok sayıda bilinmezin masaya geleceğini vurgulayan Oğuz, "ABD askerleri ne zaman çekilecek, ne kadar geriye gidecek, buradaki askerler Irak'a mı kaydırılacak gibi önemli bilinmezler var" diyerek şöyle devam etti:

Sadece bunlar da değil. Türkiye lojistik destek vurgusunda bulundu. Bu destek hangi ölçüde olacak bu da net değil. Örneğin bölgedeki ABD üslerinin Türkiye'ye devri sonucu mu çıkacak konusu dahi henüz bilinmemekte.

İHA ve SİHA'lar tarafından sahadan alınan görüntüler anlık olarak Mehmetçik'e ulaşabiliyor ve bu durum operasyonlarda Türkiye'nin elini oldukça rahatlatıyor.

Kaynak: Yeni şafak

300 kilometre derinlikte kontrolü kim sağlayacak?

Söz konusu bölgede ABD'ye ait üsler de var, rejim kontrolündeki Kamışlı da. ABD çekilirse yaklaşık 300 km derinlikteki bir alanı kim kontrol edecek, bu bölgedeki güvenlik nasıl sağlanacak? Bu ve benzer çok sayıda değişken görüşmelerde gündeme gelecektir.

Sadece ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler de yeterli olmayabilir. Rusya da sürekli 'ben de buradayım' diyor ve söz konusu bölgenin rejime devredilmesini istiyor. Mevcut durumda, 'güvenli bölge kurulsun' demek tek başına yeterli olmayabilir."

YPG unsurlarının tamamını en fazla 3 metre sapmayla vurabiliriz

Oğuz, "Güvenli bölge konusunda işler istenildiği gibi gitmezse, Türkiye YPG unsurlarını tamamen kendi imkanlarıyla vurabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi ve şu noktalara dikkati çekti:

Türkiye'nin elinde azami 280-300 kilometre menzile ulaşabilen BORA balistik füzeleri var. BORA'ları kendi sınırlarımız içerisinden hedefe yollayabilir ve en fazla 3 metrelik sapmayla nokta atışı yapabiliriz.

Diğer taraftan SOM seyir füzeleriyle de YPG'nin etki alanındaki tüm alanı 1 metrelik sapmayla vurabiliriz. Teorik olarak bunlar mümkün. Testlerde bu sapma değerlerine ulaşılabildi.

Türkiye sınırından en güneydeki Irak sınırına kadar, YPG'nin bulunduğu tüm alanlar bizim sınırlarımıza en fazla 280-290 kilometre uzaklıkta.

SOM ve BORA'ların kapasitelerini göz önüne alırsak YPG'nin 'burada biz varız' dediği her alanı kendi sınırlarımız içerisinden göndereceğimiz füzelerle rahatlıkla imha edebiliriz."

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:10
  1. SOM füzesi
  2. BORA füzesi
  3. ypg

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