ANKARA (AA) - Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, giderek daha karmaşık hale gelen medya ortamında, medyanın "demokrasinin bekçisi" rolünü sürdürebilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu bildirdi.

EANA'dan yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, "bağımsız, çoğulcu ve özgür basını temsil ettiği" vurgulanarak 3 Mayıs'ın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1993'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) tavsiyesi üzerine "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

Hükümetlere, basın özgürlüğüne saygı duymalarını ve medya profesyonellerine mesleki etik ve ilkeleri üzerinde düşünmelerini hatırlatmak için ilan edilen bugünün, hala aynı amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Giderek daha karmaşık hale gelen medya ortamında ve halkın medyaya olan güvenini yavaş yavaş zedeleyen dezenformasyon kampanyaları bağlamında, Windhoek Bildirgesi'ne dayanan ilkelerin, medyanın "demokrasinin bekçisi" rolünü sürdürebilmesi ve geleceğe yönelik kendi evrimini güvence altına alabilmesi için her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz."

- "Medya her türlü baskıdan arındırılmalı"

Bu nedenle EANA'nın, demokrasiler için yapı taşı olan bağımsız, çoğulcu ve özgür basını temsil ve teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Medyanın, politik veya ekonomik her türlü baskıdan arındırılmasının önemini de vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, daima gerçeğin arayışında, işini en zor koşullarda bile sürdüren tüm çalışkan gazetecilerin saygıyla selamlandığı ifade edildi.