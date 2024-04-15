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Aktüel 3 kişi cin çarpması nedeniyle sağlık merkezine başvurdu! Ekipleri şaşkına çeviren olay
Aktüel

3 kişi cin çarpması nedeniyle sağlık merkezine başvurdu! Ekipleri şaşkına çeviren olay

Yeniakit Publisher
2024-04-15 05:34:00 -
3 kişi cin çarpması nedeniyle sağlık merkezine başvurdu! Ekipleri şaşkına çeviren olay

Elazığ-Sivrice'de 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi kabul etmedi.

İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi ‘Bizi cin çarptı’ diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi.

Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.

Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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