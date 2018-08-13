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3 kırmızı 4 gollü maç! Göztepe Yeni Malatyaspor...

Süper Lig'de Göztepe kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Göztepe sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 02:36
3 kırmızı 4 gollü maç! Göztepe Yeni Malatyaspor...

Süper Lig'in ilk haftasında İzmir'de oynanan Göztepe - Yeni Malatyaspor maçında tansiyon bir an düşmedi, kazanan ise 3-1'lik skorla Yeni Malatyaspor oldu. Karşılaşmaya gollerin yanı sıra kırmızı kartlar ve VAR kararları damgasını vurdu.

Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 22. dakikasında Arturo Mina'nın golüyle öne geçerken Göztepe, 71'de Sadık Çiftpınar'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Golün hemen ardından 73. dakikada Yeni Malatyaspor, Aleksic ile bir gol daha buldu ve deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

ÖNCE OFSAYT, SONRA GOL!

İzmir'de oynanan maçta VAR kararları damga vurdu. 22. dakikada Malatyaspor'da Mina'nın attığı golde yardımcı hakem Candaş Elbil ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Özgür Yankaya ise VAR hakemi Ali Palabıyık'ın vereceği kararı beklemeye başladı. Özgür Yankaya, Ali Palabıyık ile yaptığı 1 dakikalık görüşmenin ardından gol kararını verdi. Malatyaspor, bu kararla birlikte Göztepe deplasmanında Mina'nın golüyle öne geçmiş oldu. Göztepeli oyuncular ise bu karara bir müddet itiraz etti.

2-2 VAR İLE İPTAL, BİR DAKİKA SONRA 3-1...

Göztepe, 90. dakikada Alpaslan'ın golü ile skoru 2-2 yaptı. Büyük bir sevinç yaşayan Göztepe'nin sevinci ise VAR ile yarıda kesildi. Hakem Özgüryankaya, VAR hakemleri ile görüştükten sonra ofsayt kararı verdi ve golü iptal etti.

Bu kararın hemen ardından Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 90+1. dakikada Ömer Şişmanoğlu, deplasman ekibini 3-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

GÖZTEPE 9 KİŞİ, MALATYA 10 KİŞİ BİTİRDİ

Göztepe'de 32. dakikada Biyogo Poko, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 47. dakikada ise Andre Castro direkt kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı. İki futbolcu, haftaya deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında takımlarındaki yerini alamayacak.

Yeni Malatyaspor ise 64. dakikada Chebake'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle birlikte sezona galibiyetle başlarken Göztepe, ilk haftada puansız ayrıldı. Malatyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

(Sporx)

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 02:36
  1. İzmir
  2. Göztepe
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig

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