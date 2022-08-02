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Aktüel 3. kattan düşen çocuktan acı haber
Aktüel

3. kattan düşen çocuktan acı haber

Kırıkkale'de 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 20:29:00 -
3. kattan düşen çocuktan acı haber

Olay, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hijran Noori (4) apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yabancı uyruklu çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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