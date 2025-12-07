3. Kattan Çarşaflı İniş, Market Çıkıntısında Kurtarılmayı Beklediler

Olay, Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binada meydana geldi. S.A. ve E.Ö., arkadaşları H.Ü.'nün 3. kattaki dairesine misafir oldu. Ancak kısa süre sonra sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı ve gerginlik kavgaya dönüştü. S.A. ve E.Ö., ev sahibi H.Ü.'yü darp ederek olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi.

Ancak hesap etmedikleri bir detay vardı: Evin kapısı parmak izi okuyuculu sistemle açılıyordu! Darpın şoku ve panikle H.Ü.'nün kapıyı açamaması üzerine, iki şahıs evde adeta kilitli kaldı.

Çarşaflar İple Bağlandı, Firar Girişimi Hüsranla Bitti

Kapıdan çıkış yolunu kapatan biyometrik güvenlik sistemine karşı çareyi, aksiyon filmlerinden fırlamış bir planla buldular. S.A. ve E.Ö., dairedeki çarşafları birbirine bağlayarak ilkel bir halat oluşturdu ve 3. kattaki pencereden sarkmaya başladı. Başarılı bir şekilde binanın altındaki marketin geniş çıkıntısına inmeyi başardılar.

Ancak bu maceralı iniş, onların kurtuluşu değil, yeni bir mahsur kalma hikayesinin başlangıcı oldu. Market çıkıntısında sıkışıp kalan iki şahıs için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada darp edilen ev sahibi H.Ü.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, büyük bir operasyonla S.A. ve E.Ö.'yü mahsur kaldıkları çıkıntıdan güvenli bir şekilde indirerek, gözaltına alınmaları için polis ekiplerine teslim etti.

Emniyete götürülen 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, modern güvenlik sistemlerinin beklemedik bir anda nasıl 'adaleti' sağladığına dair ilginç bir örnek olarak kayıtlara geçti.