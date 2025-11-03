3 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٢٨) وَاعْلَمُٓوا اَنَّـمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۙ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُٓ اَجْرٌ عَظٖيمٌࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(28) Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükâfatın Allah katında bulunduğunu bilin.

(Enfâl Suresi, 8/28) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



İslâm beş değerin korunmasına büyük önem vermiş, bu maksatla Kur’an’da ve Sünnet’te birçok hüküm, tâlimat ve tavsiyeye yer verilmiştir. Bu değerler din, hayat, mal, nesil ve akıldır. Mal ve nesil bir yandan korunması dinin hedefleri arasına girmiş değerlerdir, diğer yandan da müminler için imtihan araçlarıdır; müminler bu iki değerli varlıkla ilgili ödev ve sorumlulukları, bunlarla olan ilişkilerinin kulluklarına müsbet veya menfi etkisi bakımlarından sınanacaklar ve sonunda bu nimetlerin hesabını vereceklerdir.



Mal ve servetle ilgili âyetlerde bunların “dünya hayatının ziyneti” (el-Kehf 18/46) olduğu bildirilmiş, “müminleri, mal ve çocuklarının Allah’ı anmaktan alıkoymaması istenmiş” (el-Münâfikūn 63/9), “eşlerin ve çocukların bir kısmının insana düşman olabileceği” gerçeği hatırlatılmış, bunun da bir imtihan aracı olduğu tekrarlanmıştır (et-Tegābün 64/14-15).



Müminler Allah sevgisi ile servet ve evlât sevgisi arasında gerekli dengeyi kurmak, bunlara yönelik istek ve menfaatler ile Allah’ın emirleri çatıştığında O’na itaat etmek durumundadırlar. İnsanın servet ve evlâda düşkünlüğü bazan ilâhî emirlere uyma konusunda onu zor duruma düşürecek, her şeye rağmen Allah’a itaatte sebat edenler imtihanı kazanmış olacaklardır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 682-683





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Saflarınızı düz tutunuz.

Omuzları bir hizaya getiriniz.

Aralıkları kapayınız.

Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız.

Şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız.

Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder.

Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetlerini lutfetmez."



Kaynak: Ebû Dâvûd, Salât 93, 98







