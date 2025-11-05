  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hükümet'ten ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son! Mülakat sistemi değişiyor!

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!

Mavi Vatan’ı koruma ordusuna bir nefer daha! Trakon Lite SİDA görevde

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki!

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

“Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı” bahanesine sığındı. Züğürt tesellisi!

İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!

Ödeme şartları belli oldu: Çok sayıda taşınmaz satışa çıkıyor!

İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifade vermek için emniyete geldi!
Gündem 3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti
Gündem

3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti

Sık sık patpat olarak bilinen tarım aracı kazaları ve ölüm haberleriyle gündeme gelen Ordu’da yine patpat kazası yaşandı. Kazada sürücü Talha Yasin Konaş (15), hayatını kaybetti, kardeşleri Mahmut Sami (16) ve Mehmet Furkan Konaş (17) yaralandı.

Ordu'nun Kurmu ilçesi Konaklı Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta Talha Yasin Konaş’ın kontrolünü yitirdiği patpat, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patpatın altında kalan sürücü Talha Yasin Konaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kardeşleri Mahmut Sami ve Mehmet Furkan Konaş ise ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yasin Talha Konaş’ın cenazesi de Kumru Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23