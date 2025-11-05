3 kardeşin Patpat gezisi ölümle bitti
Sık sık patpat olarak bilinen tarım aracı kazaları ve ölüm haberleriyle gündeme gelen Ordu’da yine patpat kazası yaşandı. Kazada sürücü Talha Yasin Konaş (15), hayatını kaybetti, kardeşleri Mahmut Sami (16) ve Mehmet Furkan Konaş (17) yaralandı.
Ordu'nun Kurmu ilçesi Konaklı Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta Talha Yasin Konaş’ın kontrolünü yitirdiği patpat, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patpatın altında kalan sürücü Talha Yasin Konaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kardeşleri Mahmut Sami ve Mehmet Furkan Konaş ise ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yasin Talha Konaş’ın cenazesi de Kumru Devlet Hastanesi morguna götürüldü.