3 isim reddetti! Ali Babacan’a 'Kurucular kurulu' şoku

SEZAİ ERHAN YENİAKİT

Yeni parti hazırlığını sürdüren Ali Babacan'ın ekibinde yer alan eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın partideki konumunu netleşti. Beşir Atalay, Ali Babacan’ın kuracağı partinin teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

Kurucular arasında Milletvekili olmayacak

Babacan’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ali Babacan’ın kendisiyle birlikte hareket eden eski bakanlardan Beşir Atalay, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin’e partinin kurucu kadrosunda yer almalarını teklif ettiği fakat her üç isminde kurucu olmayı kabul etmedikleri öğrenildi. Babacan, kurucu kadrosunun tamamen yeni yüzlerden oluşmasını istediği ve kadrosunu Kasım ayı sonunda tamamlamış olacağı, bu kapsamda kadroda milletvekili de olmayacağı belirtildi.