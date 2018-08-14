3 ilde terör operasyonu: 8 kişi gözaltında
3 ilde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.14 Ağustos 2018 Salı 16:57
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişinin yakalanması için Çanakkale, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
8 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.
YORUM YAZ