0553 313 94 23

3 ilde aydınlatma lambaları gündüz yanacak! Sebebi ise...

Sivas, Tokat ve Yozgat’taki cadde ve sokaklarda 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında aydınlatma lambaları kontrol amaçlı olarak gündüz yanacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
3 ilde aydınlatma lambaları gündüz yanacak! Sebebi ise...

TEDAŞ tarafından yapılacak genel aydınlatma denetimi kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat’taki cadde ve sokaklarda, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında aydınlatma armatürleri gündüz kontrol amaçlı yanar halde olacak.

TEDAŞ denetleyecek

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’taki aydınlatma tesisleri 22 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından denetlenecek.

"Kontrol amaçlı yanıyor olacak"

Konuyla ilgili olarak gereksiz ihbarların önüne geçmek için ÇEDAŞ tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek denetim dolayısıyla belirtilen tarihlerde Sivas, Tokat ve Yozgat il merkezleri başta olmak üzere illere bağlı ilçe, belde ve köylerdeki bazı bölgelerde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerlerin aydınlatılması amacıyla devreye alınan armatürlerin bir kısmı gündüz saatlerinde kontrol amaçlı yanıyor olacak. Denetim sürecinde gündüz saatlerinde yanacak aydınlatma lambalarının arıza kaynaklı veya gereksiz yere yanmadığını hatırlatır kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
  1. Yozgat
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Aydın
  5. TEDAŞ
  6. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ)
  7. ÇEDAŞ
  8. aydınlatma lambaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı
    1. Kendilerini polis olarak tanıtan gasp..
    2. Anadolu’nun en etkili 50 iş adamı..
    3. Metruk binada çıkan yangını itfaiye..
    4. Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5..
    5. Nevşehir Belediyesi, geleceğin..
    6. Gazoz şişelerini uyuşturucuyla..
    7. Edirne’deki kazada hayatını kaybeden..
    8. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    9. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    10. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    11. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    12. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    13. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    14. Şehitlik ve okulların bakımını..
    15. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    16. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    17. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    18. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    19. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    20. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    21. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    22. Beden kendini onarıyor
    23. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    24. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    25. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    26. İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar..
    27. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    28. Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden..
    29. İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!..
    30. Şerefnur Öztürk: Her 5 kadından..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..