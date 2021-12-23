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Aktüel 3 ilde 423 köy yolu ulaşıma kapandı
Aktüel

3 ilde 423 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 423 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 12:14:00 -
3 ilde 423 köy yolu ulaşıma kapandı

Orta Karadeniz'de etkili olan kar nedeniyle Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 423 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta kar yağışı özellikle kıyı kesimlerde etkili oluyor.

Yağış nedeniyle, Ayancık ilçesinde 36, Türkeli'de 5, Erfelek'te 3, merkezde ise 9 olmak üzere toplam 53 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 355 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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