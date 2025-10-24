3 gündür aranıyordu! Acı gerçek evinde ortaya çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür aranan 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden ve otelde çalışan Ferhat Oruç'tan 3 gündür haber alamayan Bolu'daki yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
İhbarla Oruç'un oturduğu adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri daireye girildiklerinde Ferhat Oruç'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Oruç'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.