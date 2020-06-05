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Aktüel

3 gün önce aldığı motosikletle traktörün altında kaldı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 3 gün önce aldığı motosikleti ile traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:10:24 -
3 gün önce aldığı motosikletle traktörün altında kaldı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 3 gün önce aldığı motosikleti ile traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü.


Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Prens Mikasa Caddesi’nde motosikletiyle karşı yola geçmek isteyen H.M.Ç., Y.P. yönetimindeki 50 HA 178 plakalı traktör ile çarpıştı. Motosikletiyle traktörün altına giren H.M.Ç. yaralandı. Kaman İlçe Devlet Hastanesine 112 ile götürülen H.M.Ç. tedavi altına alındı. H.M.Ç.’nin 3 gün önce motosikletini aldıktan sonra sosyal medya hesabından "Allah kaza bela vermesin hanemize hoş geldin" notunu paylaştığı görüldü.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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