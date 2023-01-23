3. Dünya Savaşı'na hazırlık!

Avrupa’da nükleer bir güç olan Fransa, savunma harcamaları için çılgın bir bütçe için düğmeye bastı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki yıllar içerisinde Fransız ordusunu güçlendirmek için milyarlarca Euro’luk bütçe ayırmak istiyor.

Fransa’nın LPM (Loi de Programmation Militaire) olarak bilinen 6 yıllık (2024-2030’u kapsayan) 6 yıllık plan için 400 Milyar Euro (433,4 Milyar Dolar) ayırmayı planlıyor.

Macron, mevcut 2019-2025 LPM amacının ‘Fransız ordusunu onarmak’ olduğunu belirtiyor. Burada ana amacın Fransız ordusunun tehditlere karşı daha aktif reaksiyon göndermesi.

Ayrıca Fransa, İnsansız Hava Araçları (İHA) aracılığıyla gözlem kabiliyetini artırmak ve bu alandaki geri kalmışlığı hızla telefi etmek istiyor.

Fransa Hava Kuvvetleri’nin de tamamen Rafale savaş uçaklarına geçmesi bekleniyor. Ayrıca Fransa yeni nesil uzun menzilli füzeler de geliştirmeyi amaçlıyor.

Fransa nükleer silaha sahip bir ülke olarak, nükleer teknolojisini Deniz Kuvvetleri’ne de aktardı.

Fransa’nın elinde kıtalararası balistik füze atışı yapabilen 10 nükleer denizaltı bulunuyor. Ayrıca bu ülke çok az ülkenin sahip olduğu uçak gemisi teknolojisine sahip.

Charles De Gaulle Uçak Gemisi Fransa donanmasının en önemli gemisi olarak öne çıkıyor.

Japonya hızla silahlanıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kişida geçtiğimiz günlerde , savunma ve maliye bakanlarına, savunma harcamalarının 2027 yılına kadar ülkenin GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarılması için emir verdi. Japonya, 2. Dünya Savaşı sonrası barış politikası gereğince savunma harcamalarını minimum seviyede tututuyordu. 2015 yılında Japonya Anayasa’sında yapılan değişikliklerle Japonya hızla silahlanmaya başladı.

Çin Uçak gemisi üretimine ağırlık veriyor

2022 yılı bütçesi 229 milyar dolar olan Çin, nükleer silahlara sahip bulunuyor. Hayalet uçak teknolojisine sahip olan Çin’in en önemli adımlarından biri de uçak gemileri olarak öne çıkıyor.

Çin donanmasında, Liaoning , Fucien ve Şandong adlı 3 adet uçak gemisi bulunuyor.

Çin'in ilk uçak gemisi, 2012 yılında hizmete girdi. 1998 yılında Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisi modernize edilerek Çin donanmasına teslim edildi. Çin bu uçak gemisini personel eğitmek için kullandı.

Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı hedefliyor. Çin donanması dünyanın en kalabalık filosu olarak öne çıkıyor.

ABD 2023 yılı için 813 milyar dolar ayırdı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2023 yılında Savunma Bakanlığı Temel Harcamaları için 773 milyar dolar, Atom Enerjisi Savunma Faaliyetleri kalemi için 29,7 milyar dolar ve Savunma ile İlgili Diğer Faaliyetler kalemi için ise 10,6 milyar dolar olmak üzere toplam 813,3 milyar dolar bütçe istedi.

ABD 11 uçak gemisi sayısı ile dünyada bu alanda 1. Sırada yer alıyor. Nükleer güç olan ABD’nin elinde çok sayıda balistik füze fırlatabilen nükleer denizaltı bulunuyor.

Rusya’da durum

Ukrayna savaşı nedeniyle itibar kaybına uğrayan Rusya, ABD’den sonra 2. Askeri güç olarak öne çıkıyor. Rusya’nın elinde 1 adet uçak gemisi bulunmasına rağmen, çok sayıda nükleer denizaltıya sahip.

Hindistan da savunma harcamasını artırıyor

Çin’le zaman zaman sınır anlaşmazlıkları yaşayan Hindistan, kendi nükleer denizaltısını üretti. Balistik füze fırlatabilen bu denizaltıların sayısını artıran Hindistan kendi uçak gemisini üretmek için de çalışmalar başlattı.

3. Dünya Savaşı çıkar mı?

Elbette tüm bu ülkelerin savunma harcamalarını artırması kesin bir 3. Dünya Savaşı çıkacağının belirtisi olarak görülemez.

1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı sırasında Kuzye Kore’yi Sovyetler Birliği ve Çin, Güney Kore’yi ise ABD destekledi.

24 Aralık 1979-15 Şubat 1989 tarihinde Sovyetler Birliği Afganistan’la savaştı. Sovyetlerin direk müdahil olduğu bu savaşta ABD, Afgan savaşçılara destek verdi. Bu savaşın sonunda ağır yara alan Sovyetler Birliği 26 Aralık 1991'de dağıldı.

1 Kas 1955 – 30 Nis 1975 tarihinde yaşanan Vietnam Savaşı’nda yine Kuzey Vietnam’ı Sovyetler Birliği ve Çin; Güney Vietnam’ı ise ABD destekledi.

İki büyük nükleer güç olan ABD ve Sovyetler daha birçok yerde karşı karşıya gelip vesayet savaşlarına tutuştu. Ancak iki dev güç nükleer silahlar nedeniyle asla bire bir savaşa girmediler. Vesayet savaşlarında silahlarıyla birlikte yer aldılar.

Son vesayet savaşı Suriye’de verildi. Yüz binlerce insan can verdi. Ancak Rusya ve ABD askerleri cephe hattında karşı karşıya gelmedi. Ukrayna’da ise Rusya direk olarak savaşma kararı aldı. Rusya istediğini elde etmiş gibi görünse de cephede ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Batı ise kendileri adına savaşan Ukrayna’ya her türlü desteği veriyor. Ukrayna Rusya’nın Vietnam’ı oldu bir bakıma, Rus ekonomisine ağır bir darbe indirdi. Savaşın ne zaman son bulacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Nükleer silaha sahip ülkelerin birbirlerine saldırması ise pek göze alınacak bir şey olarak görülmüyor. Muhtemelen devlerin savaşı, vesayet savaşları şeklinde devam edeceğe benziyor. İşin özü kimse nükleer silah seçeneğine yıkıcı etkilerinden dolayı kolay kolay başvurmaya cesaret edemez.

Haber Analiz: Yeni Akit / Yunus Bayar