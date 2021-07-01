Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Artan varyantlar sebebiyle belirli yaş üzerine 3.doz aşı uygulanmasına karar verildi. Peki, kim ne zaman 3.doz aşı olacak? 3.doz aşı olarak hangisi yapılacak?

3. doz hangi aşıyı olabilirim? İki doz Sinovac olan Biontech olabilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurumu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz” dedi.