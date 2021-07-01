Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Aşılarla birlikte tünelin ucundaki ışık görünse de ortaya çıkan varyantlar aşılama hızının artması gerektiğini ortaya koyuyor. Bilimsel çalışmalar 3.doz aşının varyantlara karşı daha koruyucu olduğunu gösteriyor. Bu sebeple vatandaşlar “Kim ne zaman 3. doz aşı olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı randevusu alabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından 3.doz hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi koronavirüs bir RNA virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor.50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz" dedi.

1 Temmuz itibariyle 2 doz aşısını olan 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları randevu almaya başladı.

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