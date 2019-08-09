3. Dalyan Kitap Günleri devam ediyor

Dalyan’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Dalyan Kitap Günleri” bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı tatilcilerin katılımıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda, etkinliğe katılan yayın evlerince açılan stantlar kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 38 yayın evi ve aralarında Şükrü Erbaş, Muzaffer Özdemir, Musa Dinç, İbrahim Özbay, Uğur Tuna ve Sinan Yağmur gibi isimlerin olduğu birçok yazarın katıldığı kitap günlerinde sergi, söyleşi, imza günleri ve dinletiler düzenlendi.

Fuarın organizasyonunu üstlenen kitap fuarı organizatörü Yılmaz Korkmaz, amaçlarının her koşulda okumaya teşvik etmek olduğunu ve 3 yıldır Dalyan’da gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Korkmaz; “38 yayın evinin yanı sıra sevilen yazar ve şairler Dalyan’da 9 günlük yazar okuyucu buluşmasına katılıyor. İlk kez 2017 yılında düzenlenen ve büyük ilgi gören Dalyan Kitap Günleri, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en önemli yayın evlerine ev sahipliği yapıyor. Binlerce kitabın Dalyanlılarla ve tatilcilerle buluştuğu Kitap Günleri kapsamında düzenlenen imza günleri ve söyleşiler de etkinliğimize renk katıyor.” dedi.

Dalyan Kitap Günleri’nde, binlerce kitap ve ünlü yazarlar 11 Ağustos’a kadar kitapseverlerle buluşacak.