3. Çeyrekte istihdam artacak, büyüyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde olduğu Kınalı- Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara’yı ve Batı Anadolu’yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız” dedi. Başkana Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

Bayram trafiği rahatlayacak

“Bugün hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi aynı zamanda TEM Otoyolu ve D100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Tabii bu durum aynı zamanda İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Sakarya’ya kadar olan bölüm de bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacaktır. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğu son durağı olmayan, mesafe katettikçe çıtayı yükseltmek gereken heyecanı ve enerjiyi hep artırmak icap eden bir davadır. Yol, elektrik, içme suyu, atıksu gibi altyapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.” Şimdiden 2023, 2053, 2071 Türkiyesi’ni inşa etmenin hazırlıklarına başladıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

Yükselişimizi durduramazlar

“Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere böyle bir vizyon bırakmayı, böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Üstelik bunu sadece lafl a, sadece söylemle, sadece retorikle yapmıyoruz. Somut icraatlarımızla bilfiil hayata geçiriyoruz. Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde işte bu vizyon doğrultusundaki yürüyüşümüzü rayından çıkarma niyeti vardır. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. Milletimiz bu oyunu görerek 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kalınan her saldırıda istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koydu. Bu irade, nesilden nesile aktarılarak asırlarca milletin çimentosu olarak devam edecektir.”

‘Sıfırcı hocalara” en güzel cevap

Salgının ekonomiye etkilerine de değinen Başkan Erdoğan, ümitvar konuştu: “Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Sağladığımız uygun finansman imkanlarının etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Sadece iki ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye’yi Afrika’nın Güney Amerika’nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz.”

Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete alındı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış kurdelasını beraberindekilerle kesti. Buradaki konuşmasında yol hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şunları dile getirdi: “Uluslararası yol güzergahındaki İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin trafi k yükünün azaltılmasının hedefl endiği 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57.4 kilometrelik Gebze-İzmit etabını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bu etapla yıllık 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak.”