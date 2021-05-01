3 bin teşvik belgesi düzenlendi

Belgelerin 3 bin 11’i yerli, 113’ü ise yabancı sermaye için verildi. Toplam 83 bin 162 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü. İmalat sektöründe 37 milyar 393 milyon liralık yatırım için 2 bin 328 teşvik belgesi hazırlandı. Hizmet sektöründe 6 milyar 596 milyon liralık yatırım için 325, enerji sektöründe 2 milyar 701 milyon liralık yatırım için 155 belge düzenlendi.