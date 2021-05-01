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Ekonomi 3 bin teşvik belgesi düzenlendi
Ekonomi

3 bin teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk çeyrekte sabit yatırım tutarı 50 milyar 252 milyon lira olan 3 bin 124 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:46:00 -
3 bin teşvik belgesi düzenlendi

Belgelerin 3 bin 11’i yerli, 113’ü ise yabancı sermaye için verildi. Toplam 83 bin 162 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü. İmalat sektöründe 37 milyar 393 milyon liralık yatırım için 2 bin 328 teşvik belgesi hazırlandı. Hizmet sektöründe 6 milyar 596 milyon liralık yatırım için 325, enerji sektöründe 2 milyar 701 milyon liralık yatırım için 155 belge düzenlendi.

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