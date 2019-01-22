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3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti

Batman'ın ilçesi Sason'ın mevcut belediye başkanı Cuma Uçar, AK Parti'den istifa ederek CHP'den aday oldu.

22 Ocak 2019 Salı 20:55
3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ile beraberinde 3 bin AK Parti'den istifa etti. 

Uçar, kararın ardından CHP'ye geçti.

CHP'den aday oldu

CHP’nin Sason adayı mevcut Belediye Başkanı Cuma Uçar oldu.

chp

AK Parti'nin Sason'da Muzaffer Aslan'ı aday gösterdi

Öte yandan 2 gün önce AK Parti MKYK üyesi Osman Nuri Gülaçar, Batman'da gerçekleştirdiği toplantıda AK Parti'nin Sason Belediye Başkan adayının Muzaffer Aslan olduğunu açıklamıştı.

"AK Parti 'ben' değil, 'biz' partisidir"

Uçar'ın istifası akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadelerini akıllara getirdi:

Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır. Aday olunca her şey güzel de aday olmayınca neden bozuluyorsun? AK Parti 'ben' değil, 'biz' partisidir. Bireysel olarak yanlışa düşmeniz size aittir ancak AK Parti neferi olarak böyle bir lüksünüz yoktur.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:55
  1. ak parti
  2. CHP
  3. Batman
  4. Cuma Uçar
  5. Osman Nuri Gülaçar
  6. Muzaffer Aslan

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  • KocasolakKocasolak18 dk önce
    Bu adam ve üç bin kişş ak partili değilmiş, çıkarının partisindenmiş. Chp düşünsün.

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