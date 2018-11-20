“3 bin kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve İller Bankası AŞ tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi”nin açılış toplantısında, dünyada değişim ve dönüşümün en fazla yaşandığı yerlerin şehirler olduğunu söyledi. Şehirlerle ilgili yürüttükleri çalışmalardan örnekler veren Bakan Kurum, yeni yapılacak imar planlarında bisiklet veya yürüyüş yollarının zorunlu hale getirilmesine ilişkin, “3 bin kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, 60 bin metrekare gürültü bariyeri ve 81 ilde Çevre Dostu Sokaklar Projesi’ni gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye Mekansal Strateji Planı’nın, koruma ve kullanmaya, iklim değişikliğine, şehirlerin gelişme, yön ve eğilimleri ile birlikte nüfus öngörülerine, afetlere ve kentsel dönüşüme, kırsal alanların geliştirilmesine ilişkin strateji ve politikalar içerdiğine dikkati çeken Kurum, “Bu proje şehrin kimliğini, kalitesini bozan uygulamalara karşı geliştirdiğimiz bir projedir. Arazi kullanımındaki sorunları bu projeyle çözecek iç ve dış yatırımların tamamen önünü açacağız” değerlendirmesini yaptı.