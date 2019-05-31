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3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnamede 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değiştiği belirtildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:08
3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan yeni kararnamesine göre 3 bin 722 hakim ve savının görev yeri değişti.

5 istinaf, 20 ilin başsavcısında değişikliğe gidildi.

Bir süredir boş bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi.

HSK'nın yaz kararnamesi olarak bilinen Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bunların; 3 bin 358’i adli yargı hakim ve savcılarını, 364’ü ise idari yargı hakimlerini kapsıyor.

20 ilin başsavcısı değişti

Aralarında, Diyarbakır, Samsun, Muğla ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısında değişikliğe gidildi. Bir süredir boş bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığı'na Sivas Başsavcısı Murat İrcal atandı. Samsun Başsavcılığı’na Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç atandı. Karaman Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na getirildi. Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu.

4 yeni istinaf mahkemesi

Kararname ile dün açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ilan edilen faaliyet arasında bulunan yeni istinaf mahkemelerinin kurulması için de önemli bir adım atıldı. Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon'da kamuoyunda istinaf olarak bilinen 4 bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi. Bu mahkemelerde görev yapacak isimler de kararname ile belirlendi.

Çubuk başsavcısı da değişti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı soruşturmasını yürüten Çubuk Başsavcısı Mesut Gürel'in de görev yeri değiştirildi. Güler Yargıtay Savcısı olarak görevlendirilirken, yeni Çubuk Başsavcısı ise HSK Tetkik Hakimi Halil Demir oldu.

Kararname listesi, Kurulun internet sitesinde.

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:08
  1. Karaman
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Muğla
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. Eskişehir
  10. Diyarbakır
  11. HSK
  12. hakim ve savcı

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