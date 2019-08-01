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3 bin 492 rakımda Uluslararası Dağcılık ve Yayla Şenliği düzenlendi

21.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
3 bin 492 rakımda Uluslararası Dağcılık ve Yayla Şenliği düzenlendi

21. Uluslararası Dağcılık ve Yayla Şenliği 3 bin 492 rakımlı Altıparmak Dağı’nda gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte adrenalin tutkunları 3 bin 492 rakımlı Kaçkar Dağları’ndaki Altıparmak Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.


Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü (KDRK) tarafından 21. Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen şenlikte ilk etap da Avusor Yaylası’na hareket eden grup burada kamp kurdu. Daha sonra 3 bin 492 rakımlı Altıparmak Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren gurup zirvede Türk Bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
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