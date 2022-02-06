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Aktüel 3 besini asla ve asla tüketmeyin! Zehirliyor
Aktüel

3 besini asla ve asla tüketmeyin! Zehirliyor

Bazı besinler çiğ tüketilebilir. Ancak bazıları da var ki çiğ tüketildiğinde zehirlenmeye neden olur. İşte bu 3 besini asla çiğ tüketmeyin...

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:40:00 -
3 besini asla ve asla tüketmeyin! Zehirliyor

Çiğ deyip geçmeyin. Zehirliyor. Besinleri tüketirken dikkat etmeli. Peki hangi 3 besin asla çiğ tüketilmemeli?

SOSİS

Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

FASULYE

Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır. Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez.

MANYOK

Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir. Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın.

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