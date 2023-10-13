3 baharat da sarı! 3'ü de zayıflatıyor: şaşırtmayan tarif! Ne yağ kalıyor ne göbek! Yağı parçalıyor

Metabolizmayı hızlandıran besinler zayıflatıyor. Peki hangi baharatlar kilo vermeyi kolaylaştırıyor? Zayıflama konusunda etkisi büyük. Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler bu doğal ürünün nimetlerinden faydalanıyor. İşte cevabı...

1 çay kaşığı tüketildiğinde beyne direkt etki eden...

ZAYIFLATAN 3 BAHARAT

ZERDEÇAL: Zerdeçalın içeriğindeki maddeler metabolizmayı uyarır, safra üretimini uyarır, vücuda detoksifikasyon ve yağ sindiriminde yardımcı olur bu da yağ hücrelerinin birikmesini zorlaştırır. Her sabah bir bardak zerdeçal suyu içilmesi metabolizmayı uyarmada, vücuttaki iltihabı önlemede veya hafifletmede etkilidir.

ZENCEFİL: Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Kabızlığı önler.

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KÖRİ: Köri, uzun süre tokluk hissi verdiği için kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda köri, vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasına destek vermektedir. Metabolizmayı hızlandırarak daha fazla kalori yaktırdığı için kilo vermekte zorlananların ve zorlu diyetlerin favori baharatları arasında köri mutlaka yer almalıdır.