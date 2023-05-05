3 Ayda 24 kilo verdiren sarımsak turşusu ve elma sirkesi kürü: Sakın kilo almayın! 'yok artık' dedirten tarif burada
Kolay bir tasvirle hazırlanan sarımsak kürüyle 3 ayda 24 kilo vereceksiniz. İşte kilo vermenize destek edecek en tesirli kür tarifi… Hızlı verilen kilolar hem kalıcı olmaz hem de metabolizmanın yavaşlaması, safra taşı oluşumları, kas kaybı ve kan şekerinde dengesizlik gibi sorunlara kapı aralayabilir. Bu tarifi deneyin... Bugün kilo vermeye başlayın! En etkili pratik yol
Elma Sirkeli Sarımsak Turşusu Nasıl Hazırlanır?
1 litre ev yapımı elma sirkesi, hazır kullanmamaya itina gösterin, 250 gram ezilmiş sarımsak, 2 litrelik sırça kavanoz ve koyu renkli bez torba
Tarifi
Organik sirkeyi tamamen ezilmiş sarımsaklarla karıştırın ve sırça kavanoza aktarın. Sirkeli sarımsağın ağzını sıkıca kapatın ve koyu renkli bez torba içinde, karanlık bir bölgede 15 gün zamanınca bekletin.
Nasıl Kullanılır?
15 gün beklettikten sonra turşunuz kullanıma hazır hale geldi. Artık her öğünde yemek yemeden yarım saat evvel 1 tatlı kaşığı için.
Bu süreçte yediklerinize de dikkat faktörüz önemli. Karbonhidrat miktarını azaltmaya dikkat edin ve günlük tasarılarınıza en az 30 dakika yürüyüşü dahil edin. Yağ yakmanızı hızlandıran kürle 3 ay içinde aşırılıklarınızdan kurtulmanız mümkün.
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Kimler Tüketmemeli?
Anne adayları, emziren anneler, mide sorunları yaşayanlar ve tansiyon problemi olanlar bu kürden uzak durmalı.