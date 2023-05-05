3 Ayda 24 kilo verdiren sarımsak turşusu ve elma sirkesi kürü: Sakın kilo almayın! 'yok artık' dedirten tarif burada

Kolay bir tasvirle hazırlanan sarımsak kürüyle 3 ayda 24 kilo vereceksiniz. İşte kilo vermenize destek edecek en tesirli kür tarifi… Hızlı verilen kilolar hem kalıcı olmaz hem de metabolizmanın yavaşlaması, safra taşı oluşumları, kas kaybı ve kan şekerinde dengesizlik gibi sorunlara kapı aralayabilir. Bu tarifi deneyin... Bugün kilo vermeye başlayın! En etkili pratik yol