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Aktüel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Aktüel

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni ziyaret etti - Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cebrail Karakaş, engelli sporcularla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:55:27 -
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ilçe belediyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Aile kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni (AKDEM) ziyaret etti.

Arısoy, salgın tedbirlerini artırarak AKDEM’de eğitim, rehabilitasyon ve tedavi programlarına devam kararı aldıklarını belirterek, belediye olarak ellerinden geldiğince engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Burayı her ziyaret edişimde içimdeki insan sevgisinin daha da fazla arttığını hissediyorum." ifadesini kullanan Arısoy, merkezdeki rehabilitasyon, eğitim ve tedavi yöntemlerini geliştirmek için sürekli yeni adımlar attıklarını belirtti.

- Uzay terapisi ile tedaviye destek

Fizyoterapist Volkan Özcihan AKDEM'in yetişkin ve çocuk hastalar için, halihazırda var olan fizyoterapi tedavi hizmetlerini destekleyici olarak "Uzay Terapisi" yöntemi kullandıklarını kaydetti.

Özcihan, "Uzay Terapisi fizyoterapiste büyük ölçüde yardım ve destek sağlayan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Özellikle yürüme zorluğu çeken engelli bireylerimizin duyu bütünleme tedavilerinde Uzay Terapisi kullanımı çok olumlu sonuçlar vermektedir. Zeytinburnu'ndaki tüm engelli vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar." bilgisini verdi.

- Beyoğlu Belediyesinden engelli sporculara ziyaret

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cebrail Karakaş, Beyoğlu'ndaki engelli sporcuları ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ve Karakaş, Paralimpik Atıcılık Milli Takım Sporcusu Ayşegül Pehlivanları ve 2019 Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası birincisi Bahattin Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Erdoğan, Beyoğlu ilçesinde gayretli çalışmaları neticesinde göstermiş oldukları başarılardan dolayı milli sporcuları tebrik ederek, sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapmalarına imkan tanımak adına çalışmalara hız verdiğini belirtti.

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