3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Anadolu otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kocaeli-Çayırova'da Anadolu otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şekerpınar geçişi İstanbul istikameti Orhan Mersinli Viyadüğü'nde Muharrem Y. idaresindeki 34 BAH 744 plakalı kamyonet, Ebubekir F. yönetimindeki 34 VP 6669 plakalı minibüs ve Sedat D. idaresindeki 19 AP 106 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Esma A. çevredeki hastanelere kaldırıldı.