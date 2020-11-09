  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 3 ana sorunu hatırlattı! Merkel, Biden’e kucak açtı
Dünya

3 ana sorunu hatırlattı! Merkel, Biden’e kucak açtı

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden'in Almanya'yı iyi tanıdığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ve ABD’nin corona virüs salgını, iklim değişikliği ve terörizm gibi sorunları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:23:00 -
3 ana sorunu hatırlattı! Merkel, Biden’e kucak açtı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Biden'ın Almanya’yı iyi tanıdığını söyleyen Merkel, Almanya ve ABD’nin corona virüs salgını, iklim değişikliği ve terörizm gibi sorunları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Mutlu Merkel

Öte yandan, Almanya Başbakanı dün ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, "Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD’nin 46’ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’i de tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, "Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir" açıklamasını yaptı.

Trump harekatı" target="_blank">
Destekçisi ekran yüzünden şaşırtan çağrı! FOX’tan Trump harekatı
Destekçisi ekran yüzünden şaşırtan çağrı! FOX’tan Trump harekatı

Gündem

Destekçisi ekran yüzünden şaşırtan çağrı! FOX’tan Trump harekatı

Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’
Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’

Dünya

Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’

George W. Bush’tan Biden açıklaması
George W. Bush’tan Biden açıklaması

Dünya

George W. Bush’tan Biden açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı...
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay