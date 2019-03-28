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2.Uluslararası Yasemin Adar güreş turnuvası tamamlandı

Balıkesirli Dünya Şampiyonu Yasemin Adar adına 2.

28 Mart 2019 Perşembe 13:01
2.Uluslararası Yasemin Adar güreş turnuvası tamamlandı

Balıkesirli Dünya Şampiyonu Yasemin Adar adına 2.Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası yapıldı. Yasemin Adar, adına düzenlenen törende yıldız sporculara ödüllerini taktim etti.


Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda gerçekleştirilen2.Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası, Küçük Minik kızlar ve Büyük Minik kızlar olmak üzere 2 kategoride 11-12-13 ve 13-14-15 yaş grubunda sporcular kıyasıya mücadele etti.


Yasemin Adar Güreş turnuvasına 20 ilden 30 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Yasemin Adar Güreş Turnuvasında gün boyu devam eden güreşlerde kıyasıya rekabet yaşanırken; adına turnuva düzenlenmesinin mutluluğunu yaşayan Dünya Şampiyonu Yasemin Adar gün boyu minik bayan güreşçileri yalnız bırakmadı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Yasemin Adar’ın Balıkesir’imiz için büyük bir gurur kaynağı ve bundan sonra yetişecek minik kızlarımız için ne denli önemli bir rol model olduğunun önemine biliyoruz. Geleneksel hale gelen bu turnuvanın her zaman destekçisi olacağız. Turnuvaya katılan sporculara başarılar diliyorum. Sporcuları destekleyen, yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Turnuva sonunda derece elde eden sporculara ödülleri, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Şube Müdürü Nurullah Yıldızve Karesi İlçe Müdürü Adem Özbay ve adına turnuva düzenlenen İlk Kadın Dünya Şampiyonu Güreşçimiz Yasemin Adar tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:01
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