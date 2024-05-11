2.Uluslararası Aile Sempozyumu Gaziantep’te başladı! Peygamberimizin hayatı aile için en iyi örnek

Gaziantep’te 2’nci Uluslararası Aile Sempozyumu düzenleniyor. 2024’ün ‘Aile Yılı’ ilan edildiği şehirde 100’e yakın yerli ve yabancı seçkin akademisyenin katılımıyla gerçekleşen sempozyuma ilgi yoğun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aile Vakfı ve Gaziantep Aile Akademisi ortaklığında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki sempozyumu Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da takip ediyor.

Akademisyenlerden bilgi paylaşımı

Etkinlikte Türkiye ve dünyadan bilim insanları ile alanında uzmanlar isimler tarafından aileyi tehdit eden unsurlara işaret ediliyor. 2. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda aile kurumu uzman akademisyenler tarafından her açıdan işleniyor. Aile yapısının geçmişten günümüze toplumda yeri ve gelecekte yaşanacak tehditler değerlendiriliyor. Başta küresel tehditler karşısında, olağanüstü durumlar karşısında aile kurumu ele alınıyor. Kentleşmenin aile yapısına ve işlevlerine etkilerine değiniliyor.

Hedef pratik ve teorik alanda katkı

Sempozyum neticesinde ortaya konulan fikirlerin uygulamaya dönük pratikte sosyal yaşama ve karar alıcılara; teorik anlamda ise ilişkili alanlara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, açılış programında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Medeniyetimizin temel direklerinden birisi kuşkusuz aile kurumudur. Anayasamızda devletimiz hukuki çerçeveyi ‘Aile toplumun temeli’ tanımıyla ortaya koymuştur. Aileyi korumak için atılan her adımı yerine getiriyoruz. Aile kurumu çok kapsamlı ve bu kapsam bakımından adımların atılması gereken bir kurum.”

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Kendimizden başlamalıyız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şunları kaydetti:

“Aileyi koruyarak geleceğe taşımak istiyorsak önce kendimizden başlamalıyız. Kalbimizdeki bütün kötü duyguları yok etmemiz gerekiyor. Onun yerine sevgiyi, vicdanı, rahmeti bu kalbin içine taşımak gerekiyor. Ailede kadın ve erkeğin birbirine iyi davranması, emanetçi olması gerekiyor. Peygamberimizin hayatı bizim için en büyük örnek. Nasıl bir baba, eş olduğuna bakmamız gerekiyor.”

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehrin imarı için sadece altyapı yeterli değil. Bugün aileler neden mutsuz denilince bize sevgi, rahmet şebekeleri gerekiyor. Bunları bizim medeniyet kodlarımıza göre kurmazsak bugün yaşadığımız sorunlarla kalıyoruz. Şehri imar ederken nesli ihmal etmemiz için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak doğan her çocuğun eğitimde değerler eğitimini güçlü bir şekilde almasını, Aile Akademisi’ni kurduğumuzda ergenliğe bu değerlerle gençlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunların hepsini yaptığımızda ailenin korunmasını sağlarız. Bu şehri güçlü huzurlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmaktır. Biz bu emanete sahip çıkıyoruz.”