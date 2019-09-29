29.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰىۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir."

(Naziat Suresi, âyet:40-41) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümîd ediniz.

Allâh’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum.

Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyânın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünyâ için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyânın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden korkuyorum.”

(Buhârî, Rikâk, 7; Müslim, Zühd, 6)