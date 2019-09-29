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29.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Eylül 2019 Pazar 07:00
29.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ    فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰىۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da   cennetin ta kendisidir."

 (Naziat Suresi, âyet:40-41)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

 “Sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümîd ediniz.

  Allâh’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum.

  Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyânın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünyâ için   yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyânın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden   korkuyorum.”

 (Buhârî, Rikâk, 7; Müslim, Zühd, 6)

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 07:00
  1. 29.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. naziat 40
  3. Naziat 41
  4. kötü arzular
  5. Nefis
  6. fakirlik
  7. helak olmak

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