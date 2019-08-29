29.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Ağustos 2019 Perşembe 07:28
VAHYİN DİLİNDEN
اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِۘ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ۟
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"İşte onlar, âhirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir.
Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir."
(Bakara Suresi, âyet:86) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kur'an 'ın haram kıldığını helal kılan, helal kıldığını haram kılan Kur'an 'a inanmamıştır." (Tirmizî)
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