29.08.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِۘ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ۟ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla "İşte onlar, âhirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir." (Bakara Suresi, âyet:86) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Kur'an 'ın haram kıldığını helal kılan, helal kıldığını haram kılan Kur'an 'a inanmamıştır." (Tirmizî)

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