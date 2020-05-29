29.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَوْمَ تَأْت۪ي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir."

(Nahl Suresi - 111 ) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Herkesin kendisini savunacağı, kendi başının derdine düşeceği kıyamet gününde de Allah’a candan inanıp bağlanan, inancı uğruna baskılara katlanan, acı çeken, sabreden ve nihayet yurtlarını terkeden bu müminlere Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretiyle muamele edeceği müjdelenmektedir.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İhsân, Allâh'a, O'nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen O'nu görmüyorsan da O seni mutlakâ görüyor.”



(Buhârî, Îmân 37)