29. Kış Üniversite Oyunları sona erdi - Ev sahibi Rusya 41 altın, 39 gümüş ve 32 bronz madalyayla en başarılı ülke oldu



ANKARA (AA) - 29. Kış Üniversite Oyunları'nda madalya sıralamasında zirvede ev sahibi Rusya yer aldı. Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen 29. Kış Üniversite Oyunları sona erdi. Organizasyonu 41 altın, 39 gümüş ve 32 bronz madalyayla tamamlayan ev sahibi Rusya, en başarılı ülke oldu. 6 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya kazanan Güney Kore ikincisi sırayı alırken, Japonya 5 altın ve 4'er gümüş ve bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti. Oyunlara 4 branşta 14 sporcuyla katılan Türkiye ise madalya kazanamadı.

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