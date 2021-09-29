29 Ekim'den sonra tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, son dönemde sıkça konuşulan, "29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor?" sorusuna cevap verdi.

Programda, Candaş Tolga Işık'ın, "Çeşitli sosyal çevrelerden, sanatçısından, çok önemli insanlar arayıp '29 Ekim'den sonra pandemide yine eskiye döneceğiz, hükümet şimdi çalışıyor, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı… Yeniden tam kapanmalar geliyor' diyor. Böyle bir planlama var mı?" sorusuna İbrahim Kalın şu cevabı verdi:

"Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak devam edeceğiz."