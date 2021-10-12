29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi yılın son resmi tatillerini araştırmaya başladı. 29 Ekim’in 2021 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 29 Ekim’de okullar tatil mi?

29 Ekim ne zaman hangi gün?

29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

29 Ekim bankalar açık mı?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil. Bir buçuk günlük resmi tatilde bankalar, kargolar, hastane poliklinikleri, noterler, PTT ve eczaneler kapalı olacak. Hastaneler acil servisle hizmet verirken nöbetçi eczaneler de hizmet verecek.

29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim bahsettiğimiz gibi resmi tatillerden biridir. Resmi tatiller de kargo şirketleri de izin yapıyor.