29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı , liseler arası çevrimiçi bilgi yarışması düzenliyor. OGM MEB bilgi yarışmasına katılmak isteyenler ise başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını, yarışmanın ödülünün ne olduğunu araştırıyor. Peki, OGM bilgi yarışması ödülü ne?

29 Ekim MEB Bilgi yarışması | OGM MEB bilgi yarışması ödülü nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı online olarak bilgi yarışması düzenleyecek. 29 Ekim'de gerçekleşecek bilgi yarışması başvuruları "ogm.eba.gov.tr" web sitesi üzerinden alınıyor.

OGM bilgi yarışması başvuru şartları nelerdir?

Yarışmaya katılmak isteyenler MEB’e bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.

Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

OGM bilgi yarışması nasıl yapılacak?

Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir

Yarışma soruları 29 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00’da ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayacaktır.

MEB bilgi yarışması ödülleri nedir?

Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.

Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00’de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmanın ödülleri ise şöyle:

Birinciye fotoğraf makinesi ve plaket

İkinciye bisiklet ve plaket

Üçüncüye akıllı saat ve plaket verilecek.

Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.