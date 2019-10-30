29 Ekim kutlamalarında olay! CHP'li başkanlar birbirine girdi

İzmir'de Selçuk’un CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür arasında kavga çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şirince mahallesindeki etkinliğe katılan Selçuk’un ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakın çevresi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı bildirildi.

Cumhuriyetin ilanının 96.yıldönümü kutlamaları kapsamında Selçuk halkıyla birlikte kent merkezinin yanı sıra Zafer ve 14 Mayıs mahallesini meşalelerle aydınlatarak muhteşem bir fener alayına damga vuran Selçuk’un Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kent merkezinde süren programın ardından, beraberindeki CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP’li Belediye Meclis Üyeleri, CHP’li bazı yöneticiler ve belediye çalışanlarıyla köylerde düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Gözaltına alındılar

Egemedyası'nda yer alan habere göre, Şirince Köyü’nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Sengel’in yanı sıra bir kadın belediye çalışanı da fiziksel saldırıya uğradı.Şirince köy meydanında vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan Başkan Sengel, çalışma arkadaşları ve partililere, vatandaşlarla birlikte halay çekerken; eski belediye başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup gözaltına alındı.