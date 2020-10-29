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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Şarkıcı Sertap Erener, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:48:54 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Sertap Erener, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği konser, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, konseri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak izledi.

Konser, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konserin açılışında yaptığı konuşmada, tüm İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sertap Erener de böyle önemli bir günde İzmir'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnsanoğlunun zor günler geçirdiği bu süreçte yan yana olmak, birlikte müzik yapıyor olmak mucize gibi. Bizi burada buluşturan Cumhuriyet'i, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yaşatacak. Yaşasın Cumhuriyet." dedi.


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