29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van'daki kutlama programı Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tebrikleri kabul eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'de tüm dünyaya bir kez daha hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını gösterdiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, 97 yılın ardından geldiğimiz noktada, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Eli kanlı terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ ülkemizi hedef olarak seçmişlerdir. Ama aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile hainlere fırsat vermedik ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşadık. O gün milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktı ve bundan sonra da çıkacaktır."

Şiirlerin okunması ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren törene, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Bitlis

Valilik bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende konuşan Vali Çağatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve emanet ettiği Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çağatay, şunları kaydetti:

"Ülke ve millet olarak daha da kuvvetli olmak ve karşımıza çıkan engelleri aşmak için ihtiyacımız olan en önemli husus, birlik ve beraberliktir. İstiklal mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için yine, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bu duyguyu güçlü tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız sorun yoktur. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Yüzyıllarca bu topraklara sahip olmak isteyen itilaf devletlerinin, parçalayarak işgal ettikleri vatanımızda, bağımsız, hür ve uygar bir devlet kurmak kolay olmamış, İstiklal Savaşımız işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı 7'den 70'e herkesin katılarak dişiyle ve tırnağıyla kazandığı örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçmiştir."

Vali Çağatay'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona eren törene, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Valilik bahçesinde Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün tebrikleri kabul ettiği tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Vali Gündüzöz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin tekrar şahlandığını ve kardeşlerinin olduğu coğrafyaya elini uzattığını vurgulayan Gündüzöz, "Libya'da, Azerbaycan'da manevi desteğimizi bekliyorlar. Maddi desteğimizi bırakın manevi desteğimizi bekliyorlar. Herkesin gözü Türkiye'de. Öyle bir milletiz ki, bu bayrak öyle büyük bir bayrak ki buralardan gözümüzü ayırsak ve başımızı çeksek, oralar ve tarih bizi bırakmıyor. Dolayısıyla bize büyük sorumluluklar düşüyor. Kendi tarihimize dönüp silkelenmemiz lazım. Bu tarihimizi bilmeyen sözde hainlere de daha yüksek sesle cevap vermemiz lazım. Onun için birlik ve beraberliğimiz baki olsun. Bu millet her zaman dimdik ayakta olsun. Bu bayrak da hiçbir zaman gönderden inmesin, bu ezanlar susmasın."

Tebriklerin kabulüyle sona eren törene, il protokolü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Hakkari

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, milletin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin asırlardır hürriyetinin ve onurunun tek bir zerresinden bile taviz vermeyen, bu yolda ölümü bir hediye gibi göğüsleyen asil bir milletin şahlanışının nişanesi olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli inkılaplarından olan Cumhuriyet, milletimize özgür iradesiyle, kendini yönetecek olanı seçme imkanı sunmuş ve yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. Demokrasinin yapı taşı Cumhuriyet, milletimizle uyum sağlamış benliğimize yerleşmiştir. İnkılap olmaktan ziyade yaşam tarzına dönüşen Cumhuriyet, Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.''

Şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu tören, tebriklerin kabulü ile sona erdi.

Törene, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.