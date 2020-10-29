29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir ve Niğde'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende il protokolünün tebriklerini kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Akın, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te yeni Türk devletinin yönetim şekli olan Cumhuriyet'in ilan edildiğini söyledi.

Türk milletinin zor şartlara rağmen içinde bulunduğu ateş çemberinden kurtulmayı başardığını vurgulayan Akın, yurdun düşmanlardan temizlendiğini ve Cumhuriyet yönetimine kavuşulduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından kentteki resmi kurumlar tarafından araç konvoyu düzenlendi.

Vali Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, bayraklar ve kahramanlık türküleri eşliğinde konvoyu selamladı.

- Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Celal Köse ile halkın ve öğrencilerin bayramını kutlayan Polat, Türk milletinin tarih sahnesinde dirilişin simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın coşkusu içinde olduklarını dile getirerek, "Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı cumhuriyettir." dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından tören, öğrencilerin ay yıldızlı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

- Kırıkkale

Valilik Protokol Bahçesi'nde düzenlenen törende, tebrikleri kabul eden Vali Yunus Sezer, vatan ve millet uğruna verilen kutsal mücadelenin, şanlı bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurguladı.

Sezer, Türkiye'nin bugün ortaya koyduğu duruşun birçok millete ilham kaynağı ve mücadele azmi verdiğini aktardı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri ve bazı siyasi partilerin il başkanlarının katıldığı tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Valilik ek binada düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık günlerinde Sivas'ın Atatürk'e, vatanına, milletine inandığını, bu bağlılıkla eşine az rastlanır bir mücadele örneği sergilediğini ve esaretten bağımsızlığa giden yolda önemli bir mihenk taşı olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve diğer davetliler katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, törende yaptığı konuşmada, kurtuluş meşalesini Samsun'dan yakan Mustafa Kemal Atatürk’ün varoluş mücadelesini başlatarak Cumhuriyeti kurduğunu belirtti.

Çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından tören, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığının gösterisiyle devam etti. Matematik sorularını havlayarak cevaplayan köpek ile kuru sıkı silah ve sis bombasının kullanıldığı rehine kurtarma operasyonu ilgiyle izlendi.

- Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Valilik bahçesinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Şimşek, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyet, şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en önemli miras ve vazgeçilmez bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan da katıldı.



