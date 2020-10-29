29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.



Bursa'da, Kent Müzesi önündeki törende konuşan Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşunda kan ve ter döken tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aziz milletimiz yokluk ve imkansızlar içinde bile umutsuzluğa kapılmadan bulunduğu zor durumdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. İnsanlık tarihi bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle kendi kaderini eliyle ve kanlarıyla yazdığına nadir şahit olmuştur. Bu anlamda cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal Mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan biridir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Sinan Aydemir, milletvekilleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Eskişehir



Eskişehir'de kutlamalar kapsamında Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.



Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü ilk günkü coşku ve heyecanla birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını söyledi.



Cumhuriyetin demokratik, çağdaş ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olduğunu kaydeden Ayyıldız, şunları söyledi:



"Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerine kuran büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklalimizin bütün kahramanlarını, devletimizin bekası için sınır içi ve sınır dışında terörle mücadelede fedayı can eden vatan evlatlarımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecine rastlasa da destanını kalbimize yazdığımız, eğilmez başımıza taç yaptığımız cumhuriyet, bütün anlam ve değerleriyle en kıymetli hazinemizdir."



- Balıkesir

Balıkesir'de de Kovid-19 tedbirleri gözetilerek Valilik bahçesinde tebrikat töreni düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Şıldak, konuşmasında 29 Ekim'in Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin en üst düzeye çıktığı gün olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ne şartlarda kurulduğunu hem gençlerin hem gelecek nesillerin iyi bilmesi gerektiğini belirten Şıldak şöyle konuştu:

"Anadolu'nun cefakar anaları, bir yandan eşlerini ve oğullarını şehit olmaya uğurlarken bir yandan da yiyecek son lokmalarını bile Mehmetçik ile paylaşmış, cepheye taşıdığı silahlar soğuktan ya da yağmurdan zarar görmesin diye üzerindeki giysiyi çıkarıp üzerini örtmüştür. 'Bu devlet kolay kurulmadı, istiklal kolay kazanılmadı.' diyorsak ve 29 Ekim'i bayram olarak kutluyorsak, atalarımızın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını her zaman hatırlamalıyız."

Konuşmanın ardından Vali Şıldak, protokol üyeleri, gaziler ve gazetecilerle fotoğraf çekindi.

Öte yandan Manyas Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama düzenlendi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye başkanı Tancan Barcin burada tebrikleri kabul etti.

- Çanakkale



Çanakkale'de de Kovid-19 tedbirleri uygulanarak Cumhuriyet Meydanı'nda tebrikleri kabul töreni düzenlendi.



Vali İlhami Aktaş, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Aktaş, cumhuriyet kazanımları ile Türkiye'nin bölgesinde önemli bir güç haline geldiğini söyledi.



Vali Aktaş, güçlü Türkiye'nin dış güçlerin maşası haline gelen terör örgütlerine gereken cevabı verdiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Terörle mücadelede devletimiz şu anda tam bir üstünlük sağlamıştır. Uluslararası alanda her geçen gün etkinliği artan, artık ne dediği ve ne diyeceği önemli olan büyük ve güçlü bir Türkiye vardır. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedeflerine hızla ilerlemektedir."

Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bilecik

Valilik binası önünde tebrikleri kabul eden Vali Bilal Şentürk, konuşmasında, cumhuriyetin Türk milleti için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, devlet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kadar gelen tüm devlet liderlerimiz milletimizin hür iradesiyle seçilmiş, milletimiz de verdiği kararın yansımasını hemen görmüştür. Bu yönetim sistemimiz bizim için korunması gereken bir emanet, bağımsızlık ateşimizin kaynağı ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet'tir."

Törenlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Şentürk, "İnşallah gelecek dönemde, milletimizle beraber, yeniden, büyük bir coşkuyla meydanları dolduracak ve ecdadımızın bayram olarak bize bıraktığı bu günleri neşe içerisinde kutlayacağız." diye konuştu.

Törene 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile Belediye Başkanı Semih Şahin de katıldı.

- Yalova

Yalova'da kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Muammer Erol, bayram tebriklerini kabul etti.

Vali Erol, konuşmasında, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünü bayram olarak kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kutlama etkinliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı ve kontrollü katılımlarla gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Erol, şunları kaydetti:

"Buna rağmen inanıyor ve biliyoruz ki bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep beraber daha mutlu ve huzurlu, daha büyük, daha diri ve daha güçlü olacağız. Ne mutlu ki Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu, 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' hedefinde büyük mesafeler aldık. Bu topraklar üzerinde yaşayanlar, 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi ülkemiz ve milletimize yönelik bela üretmekte ittifak eden 7 düvele ve ifsat ettikleri gafillere ve hainlere rağmen, ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen Cumhuriyetimizle birlikte, tasada ve kıvançta, acıları paylaşmada bir ve bütün, ocağını ve aşını paylaşacak kadar kardeşlik duyguları içerisinde olmuştur."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlum milletlerin umudu ve sesi olmaya devam ettiğini ifade eden Erol, Türkiye'nin tüm ülkelere örnek ve önder olduğunu aktardı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle devam eden kutlama programı, Kent Müzesinde düzenlenen "29 Ekim ve Atatürk" konulu fotoğraf ve resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Törene, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Özcan Özel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Coşkun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Kütahya

Kütahya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.



Vali Ali Çelik, Polis Evindeki törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, farklılıkları, ayrılıkları ve ihtilafları aşarak milli kimlik şuurunun ve birlikte var olma azminin etrafında birleşen Türk milletinin, asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sistemi olarak 97 yılı geride bıraktığını söyledi.

Türk insanının, cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincinde olduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda dahi yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut vaat eden, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği "Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz."

Çelik konuşmasının ardından katılımcıların tebriklerini kabul etti.