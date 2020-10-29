29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'daki kutlama programı, Vali Münir Karaloğlu'nun Valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabulü ile başladı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen törende, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, milletin, memleketin ve Cumhuriyetin sonsuza kadar hür yaşaması temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolay kurulmadığını ifade eden Karaloğlu, "Bugün alnımız açık, başımız dik bir şekilde hak davamızı savunuyorsak, mazlum milletlerin sesi olan bir devletimiz var ise Cumhuriyetimizi kuran milli ruh, milli şuur ve milli duruş sayesindedir." dedi.

"Yegane kalemiz bu ruhtur, bu şuurdur. Bu ruhun yenemeyeceği bir düşman, bu şuurun aşamayacağı bir engel yoktur. Cumhuriyeti yaşatmak ve yükseltmek, muasır medeniyetlerin hepsini aşmak hepimiz için milli bir ödevdir." diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Şüphesiz gitmemiz gereken çok yol, aşmamız gereken çok engel, yapmamız gereken çok işimiz var. 2023, 2053 ve 2071 yakın, orta ve uzak gelecekteki milli hedeflerimize koşuyoruz. İnşallah yine hep birlikte büyük işler başaracağız. 15 Temmuz'da, İdlip'te, Cerablus'ta, El-Bab'da, Akdeniz'de, Libya'da, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz mücadele, Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadelenin kardeşidir. Var olma irademizin teyididir. O gün ne kadar kararlıysak bugün o kadar kararlıyız."

Karaloğlu, Cumhuriyetin nice 97 yıllar yaşamasını dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal yolunda her biri bir ordu olan milletin bütün fertlerini minnetle ve şükranla yad ettiğini kaydetti.

Törene, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 29 Ekim'in bir varoluş mücadelesinin Cumhuriyetle taçlandığı, milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun dört köşesinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın istiklal mücadelesinin sürdürüldüğüne dikkati çeken Demirtaş, ''Tarihimiz, aziz milletimizin kahramanlık destanları ile dolu. 97 yıl önce Sakarya'da, Dumlupınar'da, Başkomutanlık Muharebesi'nde çeşitli imkansızlıklara rağmen, ay yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenen milletimiz, kendisine zincir vurulamayacağını o devrin işgalcilerine göstermiştir." ifadelerini kullandı.

O gün bozguna uğrayanların bu topraklar üzerindeki emellerinden vazgeçmediğine işaret eden Demirtaş, "Ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri pek çok argümanı sahaya sürmekten kaçınmadılar. Oyun üstüne oyun kurdular. Plan üstüne plan yaptılar. Bunların en büyüğü 15 Temmuz'da yaşadıklarımız, bitip tükenmeyen oyunlarının farklı versiyonuydu. O gün planı bozan milletimiz, bugün de planı bozmuştur.'' diye konuştu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Siirt'teki kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eski Valilik binası önünde tebrikleri kabulüyle başladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, milletin tarih yolculuğunda çok önemli dönüm noktası olan ve kendilerine yepyeni ufuklar açan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yılını büyük bir gururla kutladıklarını aktardı.

Türkiye'nin köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak laik, demokratik ve çağdaş yapısıyla pek çok ülke için örnek ve model duruma geldiğinin altını çizen Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozmak, milletimizin birliğine, barış ve kardeşlik iklimine yönelik hem terör hem de ekonomik saldırılar yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi, bugün de iç ve dış mihraklara karşı gereken cevabı her zaman verebilecek güç ve kudrete sahiptir. Bin yıldır bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bugün de dış mihrakların ve onların taşeronluğunu yapan hain terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki planları her daim bozulmaya mahkumdur."

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Demokrasi ve Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



