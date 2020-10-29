29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Spor Salonu'ndaki törende tebrikleri kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, milli hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, bütün şehit ve gazileri minnetle, şükranla ve rahmetle andıklarını anlatan Yazıcı, "Ruhları şad olsun. Bize emanet ettikleri Cumhuriyeti birlikte yücelteceğiz. Yaşasın Cumhuriyet." dedi.

Kaş ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında ise 37 şehidin anısına 37 ses topu atışı yapıldı.

İlçede ayrıca Türk bayrakları donatılmış 50 yelkenli, denizde marşlar eşliğinde geçiş yaptı



Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş katıldı.

- Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Valilik bahçesinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleşen törende CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Muğla

Muğla Valiliği bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler şiir okudu.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdür Süleyman Suvat Dilberoğlu katıldı.

- Isparta



Hükümet Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ve silah arkadaşlarının her türlü yokluğa rağmen dünyada ender görülen bir bağımsızlık destanı yazdığını söyledi.

Mücadele sürecinde Türk milletinin en büyük güç kaynağının istiklal ve istikbaline olan inancı olduğunu belirten Seymenoğlu, şunları kaydetti:



"Bu büyük zaferle ecdadımız bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak, üzerinde hür yaşayabileceğimiz bir ülke armağan etmiştir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Bizler, bin yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 97 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen, gururla Cumhuriyetimiz ve devletimiz dimdik ayaktadır."



Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri yetkililer ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ve Bot Timi, Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığında bulunan 76 metrelik çok maksatlı eğitim kulesinden iniş yapılarak Türk bayrağını açtı.

