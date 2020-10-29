29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da, Kültürpark içerisindeki amfi tiyatroda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, Türk milletinin tarihindeki en parlak başarılardan Cumhuriyet'in ilanının 97. yılının büyük coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu ifade eden Özkan, "Cumhuriyetimiz, mana ve gücünü milletimizin iradesinden almaktadır. Cumhuriyet, büyük bir imanla gerçekleşen kurtuluş mücadelesinin en önemli meyvesi ve eseridir." diye konuştu.

Özkan, Cumhuriyet misakının temelinin, ülkesine sadakatle bağlı vatandaşların eşitlik ve özgürlük fikriyle oluştuğunu belirtti.

Bugün de Kurtuluş Savaşı ruhuyla, küresel zalimlerin maşası terör örgütlerinin ülkeye fitne sokmalarına izin verilmeyeceğini vurgulayan Özkan, "Milletimizin 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanetine direnişiyle demokrasisinden, bölünmez bütünlüğünden ve inancından vazgeçmediğini bir kez daha dünyaya göstermiş olduk." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kutlamalar kapsamında valilikte tören düzenlendi.

Tören, Vali Gökmen Çiçek'in makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Daha sonra valilik binası önündeki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, kadim tarihin en kıymetli kazanımlarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 97. yılında, devletin kuruluş yıl dönümü heyecanının ve coşkusunun, ülkenin dört bir tarafında ve gönül coğrafyasının tamamında olduğu gibi, zafer şehri Afyonkarahisar'ın kalbinde ve ruhunda da en derinden hissedildiğini aktardı.

Türkiye'nin ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmakta olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan demokratik bir cumhuriyet rejiminin olmasının önemi büyüktür. Ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken, bu ilerlemeye ve gelişmeye Afyonkarahisar olarak yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, azimle, çok çalışarak, hep birlikte katkı sağlayacağız."

- Karaman

Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mehmet Alpaslan Işık, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tebrikleri kabul etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Işık, yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücünü kendilerine tehdit olarak gören dış güçlerin, ülkeyi bölmek ve parçalamak için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milli birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse bu cumhuriyeti yıkamaz. Yıkmaya dahi yeltenemez. Milletimizi esaretten kurtararak yeni ve tam bağımsız bir Cumhuriyeti kuran başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin ebediyete kadar sürmesi temennisiyle hepinizin bayramını kutluyorum."