29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Şehir Müzesi'nde düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tebrikleri kabul etti.

Elban, buradaki konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle birçok etkinliğin iptal edilmek, ertelenmek, sınırlandırılmak ya da formatının değiştirilmek zorunda kalındığını aktaran Elban, "Biz de insanımızın sağlığını tehlikeye atmadan, içimizdeki Cumhuriyet coşkusunu ve heyecanını Cumhuriyetimize ve insanımızın karakterine uygun bir şekilde kutlamak için bugün burada bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Elban, az çalışmak veya az üretmek gibi bir lükslerinin olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geleceğe her gün emin adımlarla yürüyebilmek için dünden daha çok çalışmak, üretmek, geliştirmek ve araştırmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyete gelen yolda, başta Milli Mücadele dönemi ve ondan önce verilen mücadeleleri iyi görmek, iyi tahlil etmek ve o zor şartlardan bugüne bize o emaneti getiren büyüklerimizin neler yaşadığını iyi anlamak ve bugünün şartlarının daha kolay olduğunu bilip daha çok çalışmak sorumluluğundayız."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

- Mersin

Mersin'de de Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Ali İhsan Su, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katılımcıların tebriklerini kabul ettikten sonra yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının, şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağını belirten Su, "Cumhuriyetimiz, türlü yoksulluklar ve imkansızlıklar içerisinde vatanı için mücadele eden, bu uğurda nice şehitler vermiş milletimizin ortak eseridir. 29 Ekim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenen milletimizin iradesine asla zincir vurulamayacağının, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz sahibi olamayacağının tüm dünyaya ilanıdır." dedi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan Doğan, Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarıyla politik, stratejik ve ekonomik cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun oynanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, her türlü şer odağının boş çabalarına karşın, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye Valiliği önünde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, buradaki konuşmasında, Cumhuriyetin 97. yılını şehitler diyarı Osmaniye'de kutlamanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyetsiz bir toplumun, "yarınsız" olduğunun altını çizen Yılmaz, "Cumhuriyet, bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen, Atatürk öncülüğünde yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, onun ilke ve inkılaplarını gönülden benimseyen Türk milletinin soylu kişilik özelliklerinin bir yansıması, ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesi ve yeni büyük Türk devletinin adıdır." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel ile askeri ve mülki erkan katıldı.