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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:26:43 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Hamza Aydoğdu, tebrikleri kabul etti.

Aydoğdu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın, yılda bir defa hatırlanıp, kutlanılacak bir bayram olmadığını, yılın her günü, nimetlerinden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetin, varlığına borçlu olunan en büyük fazilet olduğuna değinen Aydoğdu, " Şüphesiz, bugünlere kolay gelinmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz Türk milletinin, yedi düvele karşı verdiği, destansı bir kahramanlık vardır. 'Aç yaşarız. Susuz yaşarız. Ama vatansız yaşamayız, Ya istiklal ya ölüm.' diye haykıran bir milletin çığlıkları vardır." diye konuştu.

Tören şiirlerin okunması ve ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

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